Son dakika haberi | Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı

26.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:17
Son dakika haberi | Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te polis yılbaşı öncesinde alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta toplam 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki ele geçirildi.

Gaziantep'te polis yılbaşı öncesinde alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta toplam 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü KOM Şube ekipleri, yaklaşmakta olan yılbaşı nedeniyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada toplam 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki bulundu. sahte alkol ve içkileri imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında ise 5607 SKM kapsamında işlem başlattı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi | Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Fatih Terim Halis Özkahya Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Üsküdar Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:18:44. #1.15#
title