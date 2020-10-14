Son dakika haberi... Gaziantep'te, 1003 kişiye koronavirüs cezası

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'e, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1003 kişiye idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'e, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1003 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kent genelinde yapılan denetimlerde; sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1003 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi de idari para cezası kesilerek, yurda yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ