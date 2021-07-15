Son dakika haberi... Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Son dakika haberi... Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Son dakika haberi... Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz programları kapsamında Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, şehitler için dua etti, cemaat ise duaya eşlik etti.

Programa katılan Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan, Nizip ilçesinde de Hatice Kübra Camisi'nde öğle namazı öncesi mevlit okutuldu. Programda, tüm şehitler için dua edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da İl Müftülüğü tarafından tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Mevlide katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve siyasi parti temsilcileri program sonunda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Program sonunda Eyyübiye Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kilis

Kilis'te de valilik ve il müftülüğü tarafından öğle namazı öncesinde tarihi Tekye Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için mevlit okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Abdurrahman Şahin şehitler için dua etti.

Mevlit programına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberi... Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Son dakika haberi... Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Son dakika haberi... Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Son dakika haberi... Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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