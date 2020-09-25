Son dakika haberi: Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlara karışan 166 şahsa işlem yaptı.

Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlara karışan 166 şahsa işlem yaptı.

Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarda, 41 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 19 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yaparak, 76 aranan şahıs yakalandı. 30 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.

Polis ekipleri ayrıca, 1 kilo 22 gram uyuşturucu madde, 1,284 adet uyuşturucu hap, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 7 adet ruhsatsız tabanca 23 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 3 adet kartuş, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı set üstü ocak, 1 adet çalıntı televizyon, 3 adet suça konu cep telefonu, 649 paket gümrük kaçağı sigara, 13 adet kesici alet ele geçirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı