Son dakika haberi | GAZİANTEP Pencereden düşüp hayatını kaybeden Duygu'nun erkek arkadaşı: Olay anını görmedim
Son dakika gündem haberi... Pencereden düşüp hayatını kaybeden Duygu'nun erkek arkadaşı: Olay anını görmedimErkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (3)'OLAY ANINI GÖRMEDİM'Gaziantep'te, ziyaretine gelen kız arkadaşı Duygu D.
14.08.2020 18:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:09
Pencereden düşüp hayatını kaybeden Duygu'nun erkek arkadaşı: Olay anını görmedim
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (3)
'OLAY ANINI GÖRMEDİM'
Gaziantep'te, ziyaretine gelen kız arkadaşı Duygu D.'nin, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet K. (20), adliyeye sevk edildi. Mehmet K.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.
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Kaynak: DHA