Son dakika haberi: Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi: Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarına finans sağlayan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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