Son dakika haberi: Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarına finans sağlayan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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