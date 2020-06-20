Son dakika haberi! Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da LGS tedbirleri
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Son dakika haberi! Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da LGS tedbirleri

Son dakika haberi: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi! Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da LGS tedbirleri
20.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:50

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ortaokulların çevresinde sınava saatler kala tedbir alan güvenlik güçleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı. Sınav öncesinde aileleriyle okula getirilen öğrenciler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonlara geçti.

Öte yandan, kentte saatler 09.30'u göstermesiyle beraber tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarındaki araç trafiğinde ciddi bir azalmanın olduğu görüldü.

- Malatya'daki tedbirler

Battalgazi ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda, okul bahçesine güvenlik şeridi çekildi. Veliler ise okul bahçesine alınmadı.

Öğrenciler yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, okul bahçesinde şeritlerin içinde sosyal mesafeyi dikkate alarak, sınav merkezlerine girdi.

Kentte 17 bin 610 öğrenci, 225 binada, 1161 salonda, LGS sınavına girdi.

Emniyet ekipleri ise okul çevreleri, kavşaklar ve ana arterlerde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli tedbirleri aldı.

- Kilis

Kilis'te aileleriyle eğitim gördükleri ortaokullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk önce okul bahçesine alındı.

Daha sonra güvenlik kontrolünde sınava girecekleri dersliklere alınan öğrenciler, dezenfekte edildi ve maskeleri değiştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla beraber sınava başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte görevli araçların dışında kentteki araç trafiği de durdu.

- Adıyaman

Adıyaman'da ise sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Okul önünde öğrencisini bekleyen velilerden Mikail Karakuş AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın hastalık sürecinde öğrencilerin zorunlu şartlarda ders çalıştığını söyledi.

LGS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Karakuş, "Benim oğlumda aynı sınava giriyor. Bütün öğrencilerin sınavı başarılı geçsin. Allah yardımcıları olsun. Tüm gençlere başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa'da sessizlik

Şanlıurfa'da LGS Sınavı ile ilgili gerekli tüm tedbirler uygulandı.

Sınav saatinin gelişiyle birlikte kent genelinde sessizlik hakim oldu. Kentin tarihi ve turistik Balıklıgöl Yerleşkesinde de kimsenin bulunmadığı görüldü.

Şehir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polisin uygulama yaptığı Şanlıurfa'da aileler de çocuklarını okula bıraktıktan sonra yeniden evlerine döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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