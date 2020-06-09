Son dakika haberi... GAZİANTEP Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... GAZİANTEP Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika gelişmesine göre Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktıGAZİANTEP'te, bir makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

09.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:03

Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

GAZİANTEP'te, bir makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faailiyet gösteren makarna fabrikasında, bir işçi, rahatsızlanınca hastaneye gitti. İşçiye şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilerin tamamına test yapıldı. 25 işçide de koronavirüs olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri, işçilerin temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika haberi... GAZİANTEP Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... GAZİANTEP Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 19:14:43. #1.14#
title