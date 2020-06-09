Son dakika haberi... GAZİANTEP Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika gelişmesine göre Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktıGAZİANTEP'te, bir makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
09.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:03
Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
GAZİANTEP'te, bir makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faailiyet gösteren makarna fabrikasında, bir işçi, rahatsızlanınca hastaneye gitti. İşçiye şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilerin tamamına test yapıldı. 25 işçide de koronavirüs olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri, işçilerin temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA