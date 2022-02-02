Son dakika haberi! Gaziantep'in ihracat performansı yükselmeye devam ediyor

GAZİANTEP (İHA) - 2021 yılında 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2022 yılına da tarihi bir performans ile başladı.

Gaziantep, Ocak ayında 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı rakamına ulaşarak Türkiye ihracatına yüzde 4,4 katkı sundu ve en büyük 5. ihracat kenti unvanını korudu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Böyle özverili ve yüksek performans sergileyen ihracatçı desteklenmeli" dedi.

"2,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik"

Başkan Yıldırım değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi, "Şehrimiz 2021 yılını 17,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dış ticaret fazlası vererek kapattı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 139,7 olan Gaziantep, 2,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın Ocak ayı ihracatını yüzde 8,2 oranında artırarak 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2022 yılında da güzel başarılara imza atacağının sinyalini verdi. Son dönemlerdeki enerji fiyatlarındaki artışlar, enerji kısıtlamaları, hammaddeye ulaşımdaki zorluklar ve de olumsuz hava koşullarına rağmen elde edilen bu başarıdan ötürü tüm ihracatçı üyelerimizi kutluyorum".

"İhracatçımızın performansı desteklenmeli"

KGF'nin 60 milyar TL'lik destek paketini olumlu karşıladıklarını belirten Başkan Yıldırım, "İhracat temelli büyüme modeli benimsenen ülkemizde üretim, istihdam ve tedarik zincirleri ile birlikte iç ticareti de destekleyen ihracat faaliyetlerinin teknik ve mali açıdan desteklenmesi gerekmekte. Bu bağlamda, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 60 milyar TL'lik üç yeni destek paketini olumlu karşılıyor, en kısa sürede piyasalara olumlu yansımalarının olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte reel sektörün yüksek girdi maliyetleri ve finansmana erişimde yaşadığı sorunların çözümü için de bir an önce gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizin kapasitesini artırdık"

Dış ticaretin desteklenmesi noktasında GTO'nun yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Tuncay Yıldırım, GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin kapasitesini artırdıklarını ve 2022 yılında daha fazla GTO üyesine destek vereceklerini açıkladı. Yıldırım, "Üyelerine her zaman dış ticaret faaliyetleri konusunda danışmanlık hizmeti veren Odamız, bu çalışmalarını 2 yıl önce daha kurumsal bir yapıya kavuşturarak Dış Ticaret İstihbarat Merkezini kurdu. Firmalara Dış Ticaret İstihbaratı alanında koçluk ve danışmanlık hizmeti vererek ürünlerini mevcut pazarlarda daha rekabetçi şekilde pazarlamalarını ve yeni pazarlarda yeni alıcılara ulaşmalarını sağlayan merkezimizin teknik ve mali kapasitesini artırdık ve 2022 yılında daha fazla firmaya hizmet vereceğiz. Üstelik bu desteğimiz sadece kısa dönemli bir danışmanlıktan ibaret olmayacak, sektörde yaşanan nitelikli dış ticaret personeli ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımız da olacak. Gençlerimize ticari istihbarat eğitimleri, uygulamalı pazar araştırması eğitimleri ve dış ticarete yönelik iş İngilizcesi eğitimleri vereceğiz. Ardından da bu gençlerimizin firmalarımızın ihracat birimlerinde çalışmalarını sağlayarak teorik eğitimlerini uygulamaya dökmelerine imkan sunacağız. İhracatçı firmalarımıza bu şekilde entegre ettiğimiz yeni "Dış Ticaret Uzmanı" gençlerimizin maaşlarını da 5 ay süreyle projemizden karşılayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi