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Son dakika haberi | Gaziantep'in haziranda ihracatı yüzde 52 arttı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, kentin haziranda ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 artarak 648 milyon 540 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Son dakika haberi | Gaziantep'in haziranda ihracatı yüzde 52 arttı
02.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:42

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, kentin haziranda ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 artarak 648 milyon 540 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin ihracatının haziranda mayısa göre yüzde 34,3 arttığını, ihracatta normalleşmenin hızla devam ettiğini belirtti.

Gaziantep'in haziranda da yılın ilk yarısında da Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili olduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Salgının etkisiyle mart ayında başlayan ihracatımızdaki düşüşün ardından haziran ayı itibariyle artıya geçtik. Geçtiğimiz ay ülkemizdeki normalleşme adımlarıyla birlikte ihracatta da normalleşme zamanı vurgusu yapmıştık. Gaziantep farkını yine gösterdi ve geçtiğimiz aya göre yüzde 34,3 artışla hızlı bir geri dönüş gerçekleştirdik. Gaziantep ihracatta, öte yandan geçen yılın haziran ayına göre de yüzde 51,9'luk artış gösterdi ve 648 milyon 540 bin dolarlık dış satım yaptık. Bundan sonra inşallah ülkemizin ve şehrimizin önü daha da açık olacak. Çünkü bütün ülkeler sadece Çin'e veya tek merkeze bağlı kalmanın olumsuz sonuçlarını yaşayarak gördü. Ülkemiz önemli bir tedarik merkezi olurken, Gaziantep üretim gücü ve sektör yelpazesiyle önümüzdeki süreçte çok daha öne çıkacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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