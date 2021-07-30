Son dakika haberi | Gaziantep forvet oyuncusu Borven'i transfer etti

Son dakika spor haberine göre Süper Lig ekibi Gaziantep, forvet oyuncusu Torgeir Borven'le anlaştı.

Süper Lig ekibi Gaziantep, forvet oyuncusu Torgeir Borven'le anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Borven, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan