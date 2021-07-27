Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görevli askerlere, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün acı haberini Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat- Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

SABAH ANNESİ İLE KONUŞMUŞ

Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük'ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük'ün yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri! Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale...
Son dakika haber! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale...
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Ali İhsan Su Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Alişan Ece Erken İrem Derici
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Serdar Aziz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:48:28. #1.16#

title