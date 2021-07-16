Son dakika haberi... Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz tıraş

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta bir berber, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde gazi ve şehit yakınlarını ücretsiz tıraş etti.

Kahramanmaraş'ta bir berber, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde gazi ve şehit yakınlarını ücretsiz tıraş etti.

Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde berberlik yapan Erdoğan Yüceyıldız, Kurban Bayramı öncesi müşterilerini iş yerinde misafir ederken, 15 Temmuz hain darbe girişimini yıl dönümünde gazi ve şehit yakınlarını unutmadı.

Gazi ve şehit yakınlarını ücretsiz tıraş ettiğini söyleyen Yüceyıldız, "Bundan 5 yıl önce hain darbe girişiminde bu ülkenin özgürlüğü elinden alınmaya çalışıldı. Vatandaşlar olarak tepkimizi en üst düzeyde göstermeye çalıştık. Bu halk her zaman devletine sahip çıkmıştır. Her zaman ülkemizin insanları birlik ve berberlik içinde olduğumuzu ispatlamıştır. Biz de bu birlik ve beraberliğin bozulmamasını temenni ediyoruz. Bizler de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü nedeniyle gazi ve şehit yakınlarımıza ücretsiz olarak hizmet vermek istedik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı