Son dakika haberi | Gazeteci-yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Gazeteci-yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti

11.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:12
Son dakika haberi | Gazeteci-yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti eski Onur Kurulu Başkanlarından Gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever (80) Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti eski Onur Kurulu Başkanlarından Gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever (80) Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Beşiktaş, Levent Mahallesi Ülgen Sokak'ta, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda,  bakıcısı, uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenilen Günay Konuksever'in yemeğini hazırlayarak odasına götürdü. Yemek öncesi ellerini yıkamak için yatağından kalkan Konuksever, lavaboya yöneldiği sırada bir anda yere yığıldı. Evdekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri kalbi durduğu tespit edilen Günay Konuksever'i hayata döndürmek için 45 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Konuksever kurtarılamadı. Yapılan incelemelerin ardından Günay Konuksever'in geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü anlaşıldı. Cenaze aracıyla, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürülen Günay Konuksever'in, yarın Feriköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Eşiyle 62 yıldır evli olduğunu belirten Ergin Konuksever (84), "Kendisi çok cefakar bir kadındı, çünkü beni cefamı çekti. 62 yıllık evliliğimizde çok meşakkatli bir gazetecilik hayatım oldu ve o da buna katlandı. Ben ölümlerden döndüm, hepsine katlandı. Dünya güzeli iki tane çocuğumuz var, onları birlikte büyüttük. Bir sürü torunlarımız var. Ölüm bu, herkes ölüyor bunu engelleyemiyorsunuz ki. Sabahleyin tuvaletten çıkarken tuvalette ayağı takılıp düşüyor. Hemen kaldırıp yatağına yatırdık. Daha sonra doktorlar geldi, kalp masajı yaptılar ama dönüşü olmadı.  Ölüp gitti. Ne yapalım, kader. Ama ömrüm vefa ederse yarası, acısı, ateşi uzun yıllar içimde kalacak. Acısı, sızısı kalbimde duracak. Ben karımı unutamam. Hiç unutulur mu? Bir yastığa baş koyduk, yokluk günlerimize katlandı. Hiç sesini çıkarmadan her şeye tahammül etti. Zorlu bir yaşamımız vardı." dedi.

- İstanbul
Son dakika haberi | Gazeteci-yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Gazeteci-yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Gazeteci-yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Gazeteci-yazar Ergin Konukseverin eşi Günay Konuksever hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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