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Son dakika haberi | Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesi davası

AA / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Gazeteci Levent Gültekin'in darbedilmesi davası

Son dakika gündem haberi: Bakırköy'de gazeteci Levent Gültekin'i darbettiği iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada, Gültekin hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Bakırköy'de gazeteci Levent Gültekin'i darbettiği iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada, Gültekin hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların avukatı geldi. Müşteki Levent Gültekin ile avukatı ise duruşmaya katılmadı.

Sanıkların avukatı, yargılamanın bir an önce sonuca ulaşması için duruşmalara katıldığını, ancak müştekinin aynı özeni göstermediğini belirterek, müştekinin dinlenmesini istedi.

Mahkeme, ifadesinin alınması için duruşmaya çağrılmasına rağmen katılmayan müşteki Levent Gültekin hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2021'de kavga ihbarı üzerine Bakırköy Meydanı'na giden kolluk görevlilerince çalışma yapıldığı anlatılıyor.

Canlı yayına katılmak için olay yerinden geçen mağdur Levent Gültekin'i iki kişinin takip ettiği, sonrasında bu şahıslarla birlikte 10 kişinin Gültekin'e saldırdığı, bu esnada müştekinin yere düştüğü, kafasını ellerine arasına alarak kendisini koruduğu belirtilen iddianamede, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlik bilgilerinin tespit edilemediği kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'nun ifadelerinde müştekiyle tartıştıkları, sanıklardan Doğru'nun müştekiye vurduğunu kabul ettiği anlatılarak, sanıkların adli rapora göre iştirak halinde bir anda müştekiye saldırdıkları ve yaraladıkları ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç'ın "nitelikli yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan, olayla ilgili 18 yaşından küçük bir kişi hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri
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