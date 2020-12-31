Son dakika haberi | Gazeteci Kenan Akın vefat etti

Son dakika haberleri... Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören önceki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) Yönetim Kurulu üyelerinden, 2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Kenan Akın 76 yaşında vefat etti.

Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören önceki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) Yönetim Kurulu üyelerinden, 2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Kenan Akın 76 yaşında vefat etti.

TGC'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, cemiyetin üyesi Türkan Akın'ın da eşi olan Kenan Akın'ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, "Önceki Yönetim Kurulu üyelerimizden Kenan Akın'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren Kenan Akın'ın ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyor, sevenlerine sabır diliyoruz." denildi.

Kenan Akın'ın cenazesi bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kenan Akın kimdir?

Mardin'de 1944'te doğan Kenan Akın, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. 1959'da Yeni Mardin gazetesinde mesleğe başlayan Akın, 1959-60-61 yıllarında Tercüman, Tasvir, Öncü ve Türkiye-Spor gazetelerinde taşra muhabirliği yaptı. 1961'den itibaren Tercüman gazetesinde aralıksız 20 yıl çalışan Akın, Güneş gazetesinde Yayın Danışmanlığı görevinde bulundu. Akın, 1986'da Türkiye gazetesine Genel Yayın Danışmanı olarak girdi, daha sonra Genel Yayın Koordinatörü, en sonunda da 4 kez Genel Yayın Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Gazeteci eşi Türkan Akın'ın sahibi olduğu Babı Ali Magazin dergisinin 1989'dan beri Genel Yayın Yönetmenliğini de yapan Akın, TGRT'de Genel Yayın Koordinatörlüğü, Yeni Günaydın gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği, Sabah gazetesinde yazar ve başkan danışmanı, TV8'de Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, Tercüman gazetesinde Genel Yayın Danışmanı ve köşe yazarlığı, Ortadoğu gazetesinde Genel Yayın Müdürlüğü görevinde bulundu. 2008'den itibaren 2 yıl 6 News Televizyonu Başkan Danışmanı görevini üstlenen Akın, 75 medya programı hazırladı ve sundu.

Yeniçağ gazetesinde köşe yazıları yayınlanan Akın, 12 yıl Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Güncel Gazetecilik" dersleri verdi. 1996'dan itibaren İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders veren Akın, iki dönem TGC Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu'nda 3 yıl görev alan Akın, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Basılmış 12 eseri bulunan Akın, başta TGC olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarından 15 ödül aldı.

Akın, 2015'te TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü. Arapça bilen Akın, evli, iki çocuk babası ve iki torun sahibiydi.

Kenan Akın'ın "Kutsal Vaha", "Çölden Gelen Umut", "Fizan Fizan Dedikleri", "Yeni Bir Libya", "Medyatik Türkiye" (2000), "Filistin Dramı" ve "Yaser Arafat" (2002), "Cezayir'de Fransız Vahşeti ve Ötesi" adlı eserleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç