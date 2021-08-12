Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırı sonucu yaralandı
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Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırı sonucu yaralandı

Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırı sonucu yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Fatih'te silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Emre Erciş hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Emre Erciş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erciş'e, Silivrikapı'daki evinin yakınında kendisine yaklaşan motosikletteki kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Erciş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Ameliyata alınacak

Emre Erciş'in arkadaşı Akif Şükür, hastanede bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının, Erciş'in 9 yaşındaki kızını annesinin yanına bırakmaya giderken yaşandığını söyledi.

Şükür, "Sanırım birisi arkadan motorla yaklaşmış, arkadan mermiyi silahın ağzına verme sesini duymuş. Erciş geri döndüğünde önce sol ayağına ateş edilmiş, sonra sağ ayağına ateş edilmiş. Sol ayağındaki sıyırıp çıkmış, bir yaralanması yok. Sağ bacak diz kapağı altından kaval kemiğinde kırık var. İçeride mermi yok. Doktorlar gerekli hazırlığı yaptı, ameliyata alınacak. Büyük bir şeyi yok, hayati tehlikesi bulunmuyor." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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