Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i silahlı saldırı sonucu yaraladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i silahlı saldırı sonucu yaraladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Erciş'in, Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Uzun süreli güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiğini tespit etti.

Polis ekipleri, 14 Ağustos'ta Avcılar ve Eyüp'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırganlarla irtibatlı olduğu ve olay yanında yakınlarda bulunarak saldırıyı koordine ettiği belirlenen B.Y.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Son dakika haberi: Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
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