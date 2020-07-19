Son dakika haberi! Gastronomi kentinde aspir hasadı başladı
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Son dakika haberi! Gastronomi kentinde aspir hasadı başladı

Son dakika güncel haberi... Gastronomi kenti Gaziantep'in yemek ve tatlılarına lezzet katan aspirin hasadına Oğuzeli ilçesinde başlandı.

Son dakika haberi! Gastronomi kentinde aspir hasadı başladı
19.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:30

Gastronomi kenti Gaziantep'in yemek ve tatlılarına lezzet katan aspirin hasadına Oğuzeli ilçesinde başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali arsasının bir bölümünde tohum elde etmek için ekilen aspirin ilk hasadı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı aspir hasadından elde edilen tohum, oluşturulan proje kapsamında ekim için çiftçiye dağıtılacak.

Yemeklerde ve tatlılarda kullanılan aspirden çiftçinin elde edeceği gelirin arttırılması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli'nin toprağı, havası ve suyunun çok özel olduğunu belirtti.

En büyük hedeflerinin tohum bankası ve baharat kütüphanesi oluşturmak olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki yıl önce biyogaz tesisimizi devreye aldık, ilk kez bir yerel yönetim, hayvanların katı ve sıvı atıklarından enerji üretti. Bizim için önemliydi bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansından büyük destek aldık. Arkadaşlarımızın gayreti, bilgi birikimi ile Almanya'da kullanılan modeli Türkiye'de ilk defa biz uyguladık ve şu anda başarılı bir şekilde devam ediyor. Bunun önünü ve arkasını iyi beslemek gerekiyor. Bu da toprakla başlıyor, kendi ata tohumlarımız var. Çocukluğumdan bu yana en çok sevdiğim yemeklerden birisi olan şiveydiz, yoğurtlu patates gibi yoğurtlu yemekleri yapmak çok zordur. Üzerinde onu zenginleştiren çok güzel bir görüntü var. O renk, o tat buradan, aspirden geliyor. Büyük bir lezzet, büyük bir renk, büyük bir zarafet katıyor yemeğe."

Şahin, aspirin aromatik bir şifa kaynağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İçindeki yağı tıbbi olarak birçok hastalıkta tedavi olarak kullanılıyor. Daha da önemlisi içindeki yüksek protein, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Biz bunu başarmış olarak buradayız. Bunu başarmak çok önemli ama asıl Oğuzeli'nde bunu yapmak ayrı iyi. Çünkü Oğuzeli'nin her karış toprağını hiç boş bırakamayız. Bizim yeşil altınımız fıstık, beyaz altınımız sarımsak, kırmızı altınımız ise artık aspir olacak. Her yönünden altın. Bunu hem yerinde görmek hem de arkadaşlarımızla bunu daha nasıl büyütebiliriz diye buradayız. Yeni dönemde çiftçi rahatlamazsa esnaf ve şehir ekonomisi rahatlamaz. Her şey çiftçide ve tohumda başlıyor. Büyükşehir olarak bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Fiyatı altınla yarışıyor"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da aspir çiçeğinin her yerde yetişmediğini ve bu bakımdan farklı olduğunu belirterek, "Çok özel ürün, fiyatı altınla yarışıyor. Bütün çiftçilerimizi aspir yetiştirme konusunda teşvik etmemiz lazım. Daha çok para kazanacaklar, topraktan daha fazla ürün, daha fazla kazanç sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik de emeği geçen herkese teşekkür ederek Büyükşehir Belediyesinin üretken belediyecilikte hiçbir şeyi ziyan etmeden topluma ve bölgeye katkı sağladığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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