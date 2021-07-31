Son dakika haberi | Gastronomi kenti Hatay, yöresel lezzetlerinin ününü tescille artıracak
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Son dakika haberi | Gastronomi kenti Hatay, yöresel lezzetlerinin ününü tescille artıracak

Son dakika haberi | Gastronomi kenti Hatay, yöresel lezzetlerinin ününü tescille artıracak
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın, 6'sı tescilli 7'si de tescil yolunda olan lezzetleriyle gastronomi alanında tanınırlığının artırılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın, 6'sı tescilli 7'si de tescil yolunda olan lezzetleriyle gastronomi alanında tanınırlığının artırılması hedefleniyor.

Mutfağında 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan Hatay'da, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) girişimleriyle yöresel lezzetler tescilleniyor.

İlk olarak 2008 yılında künefenin coğrafi işaret belgesi almasıyla tescil yolculuğuna başlayan Hatay'da, sırasıyla Antakya sürkü, küflü sürk, kağıt kebabı, tuzlu yoğurt, carra peynirine Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alınması sağlandı.

Tescilli ürünlere ulaşmak isteyen lezzet düşkünleri de tarihi Uzun Çarşı ve Hatay Gastronomi Evi'ni ziyaret ediyor.

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, AA muhabirine, gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Hatay'a özgü birçok ürüne coğrafi işaret belgesi aldıklarını belirten Çinçin, şöyle devam etti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin açıkladığı 2020 yılı coğrafi işaretli ürünler sıralamasında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülke genelinde tescil bakımından 5'inci, başvuru sayısı bakımından 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attık. Bu yolculukta şimdiye kadar 7 ürüne coğrafi işaret aldık. Bunlardan 6'sı başta künefe olmak üzere Hatay'a özgü lezzetler. Tescilli ürünlerin sayılarını çoğaltarak hem ürünlerimizin yapılış sistemini disiplin altına almak hem de gastronomi turizminde Hatay'ı vazgeçilmez bir destinasyon noktası yapmak istiyoruz. Aynı zamanda tescil sayesinde ürün disipline edilecek ve ürünün bizden sonraki kuşaklara doğru üretilmesi adına belgeli bir şekilde miras olarak intikal edecek."

Çinçin, daha birçok ürünün de coğrafi işaret belgesini almak için çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi.

Bunların arasında kabak tatlısı ve ceviz reçelinin öncelikli olduğunu aktaran Çinçin, aynı zamanda Antakya künefelik peyniri, biber salçası, nar ekşisi, Samandağ biberi ve halhalı zeytin için de tescil çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tescilli ürünlerinin sayılarının artmasıyla gastronomi turizminin daha da hareketleneceğine inandıklarını ifade eden Çinçin, "İnsanlar Hatay'a lezzet şenliği görmeye geliyor. Ufak iller bile şimdi tescilli ürün peşinde. Tescilli ürünler alıcıya güven verir" dedi.

Son dakika haberi | Gastronomi kenti Hatay, yöresel lezzetlerinin ününü tescille artıracak
Son dakika haberi | Gastronomi kenti Hatay, yöresel lezzetlerinin ününü tescille artıracak
Son dakika haberi | Gastronomi kenti Hatay, yöresel lezzetlerinin ününü tescille artıracak
Son dakika haberi | Gastronomi kenti Hatay, yöresel lezzetlerinin ününü tescille artıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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