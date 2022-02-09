Son dakika haberi | Gaspçıyı öldüren üniversite öğrencisine tahliye

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasp etmeye çalıştığını iddia ettiği Erkan Aysu'yu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör, 37 gün sonra tahliye edildi. Üniversite öğrencisi Kör'ün 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, tahliye edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör (21), deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan Erkan Aysu (31), elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

Ağabeyi ile olay yerine geri dönüp 112'yi aradılar

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı. Aile, avukatı aracılığıyla Enes Kör'ün tutukluğuna itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi. - BURSA