Son dakika haberi: Gaspçı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde S.K. adlı kişinin 250 lirasını gasbeden M.N., 70 iş yeri kamerasında 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde S.K. adlı kişinin 250 lirasını gasbeden M.N., 70 iş yeri kamerasında 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

Olay dün Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi, Saray Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen S.K.'nin yanına gelen kişi, sigarasını yakmak için ateş istedi, ardından da cebindeki 250 TL'yi alıp kaçtı. S.K.'nin ihbarı üzerine Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede bulunan 70 iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelinin M.N. olduğunu tespit etti. Ekipler, adresine baskın düzenleyerek M.N.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

M.N.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun