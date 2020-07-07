Son dakika haberi: Gasp şüphelisi tutuklandı
Son dakika habere göre Gaziantep'te sokak ortasında yürüyen bir vatandaşı gasp eden şüpheli şahıs tutuklandı.
07.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:55
Gaziantep'te sokak ortasında yürüyen bir vatandaşı gasp eden şüpheli şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, sokakta yürüyen bir vatandaşı gasp eden şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın gasp olayından sonra kaçma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Yakalanan şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA