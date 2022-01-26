Son dakika haberi! Garanti BBVA Shop&Fly, 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı

Garanti BBVA'nın uçuş ve alışveriş keyfini fırsata dönüştüren kredi kartı Shop&Fly, kart sahiplerine bugüne kadar yaklaşık 285 milyon TL değerinde 28,5 milyar mil kazandırdı.

Garanti BBVAdan yapılan açıklamaya göre, Shop&Fly, 3. yılını kutluyor. Mil kazanım koşullarını son derece anlaşılır tutan Shop&Fly ile 1 TL alışverişe en az 1 mil kazanılırken, biriktirilen her 100 mil 1 TL sayılıyor ve kart sahipleri biriktirdikleri millerle ne kadarlık harcama yapabileceklerini hesaplayabiliyor.

Shop&Fly, kart sahiplerine bugüne kadar yaklaşık 285 milyon TL değerinde 28,5 milyar mil kazandırdı.

Yüzbinlerce uçak biletini kart sahipleriyle buluşturan Shop&Fly'ın kazandırdığı mil miktarının 15 milyar mili, yaklaşık 152 milyon TL'lik kısmı kart sahipleri tarafından kullanıldı.

3 yıl boyunca BonusFlaş üzerinden 450'den fazla kampanyaya katılan kart sahipleri, daha çok mil kazanma ayrıcalığı yaşadı.

BonusFlaş üzerinden her ay yapılan onlarca kampanyayla binlerce mil kazanmaya devam edecek kart sahipleri, her ay 7 bin 500 TL alışveriş yaparak alışverişlerinden en az 7 bin 500 mil, kampanyalara katılarak da ekstra 10 bin mil kazanarak yılda 5 yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti kazanma şansını yakalayabiliyor.

Shop&Fly ile kazanılan miller uçuş dışında otel, araç-ev-tekne kiralama gibi seyahat hizmetleri için de kullanılabiliyor. Seyahat hizmetlerinin yanı sıra kazanılan miller yine bu kapsamda, 1 TL'ye 100 mil olacak şekilde, belirli markalarda yapılan alışverişlerde de kullanılabiliyor.

Shop&Fly sahipleri ayrıca, Türkiye çapında anlaşmalı 52 restoranda da indirim imkanı yakalıyor.

En çok uçulan destinasyonlar İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Adana oldu

Verilen bilgiye göre, şeffaf ve anlaşılır mil kazanım koşulları ile kart sahipleri; istedikleri yere, istedikleri hava yolu şirketi ile dilerlerse alan vergilerini de milleri ile ödeyerek kolayca uçtu.

Bugüne kadar en çok uçulan destinasyonlar İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Adana oldu.

Kart sahipleri web sitesinden seyahatlerini planlayıp Shop&Fly ile ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor.

"Kazandırdığımız millerle önümüzdeki dönemde de fark yaratmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Pazarlama-Ürün Yönetimi ve Pazar Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, yaklaşık 3 yıl önce kullanıma sundukları Shop&Fly'ın bu sürede oldukça büyük ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uçmayı kolay hale getiren kartımız sayesinde müşterilerimize 3 yıl boyunca çok iyi oranlarda ve takip etmesi çok kolay şekilde mil kazanma ve kullanma fırsatı sunduk. Geriye dönüp baktığımızda, kart sahiplerine bu kadar kısa sürede 285 milyon TL'lik bir değer yarattığımızı görüyoruz. Shop&Fly kredi kartını tercih ederek daha fazla mil kazanmak isteyen müşterilerimiz, bu kazanımlarını ister seyahatleri isterlerse de alışverişleri için kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. Shop&Fly ayrıcalıklarıyla seyahatseverlerin seyahat ve alışveriş deneyimini üst seviyeye taşımaya, kazandırdığımız millerle önümüzdeki dönemde de fark yaratmaya devam edeceğiz."