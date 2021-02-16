Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
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Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

16.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:35

Son dakika haber: Van'ın Çaldıran ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, sivil toplum kuruşu temsilcileri, esnaf ve ilçe sakinleri, belediye binası önünde bir araya geldi.

Burada toplanan grup adına basın açıklaması yapan Ensari, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını katleden eli kanlı terör örgütü PKK'yı lanetlediklerini söyledi.

Yaşanan olayın yüreklerini dağladığını belirten Ensari, şöyle konuştu:

"Katliamın duyulmasından sonra milletimiz tek yürek olup terör örgütünü lanetledi. Bu olaya sessiz kalan herkes buna ortaktır. Ne yazık ki eli kanlı terör örgütü, yıllardır çoluk çocuk demeden böyle katliamlar yapıyor. Yaşanan bu son vahşet, hain terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Birçok ülkenin haklı davamızda yanımızda olup kanlı örgütün yaptığı katliamı lanetlemesine rağmen, ülke içinde teröre destek veren hainler sessiz kalmışlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere en ağır karşılığı vermiştir, vermeye de devam edecektir. Bugüne kadar vatanları uğruna hiç çekinmeden can veren bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Şehit olan 13 vatandaşımıza rahmet, ailelerine sabır diliyoruz."

Açıklamanın ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Azerbaycan Caddesi'ne kadar yürüyen gruptakiler, çeşitli sloganlar attı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
Son dakika: Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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