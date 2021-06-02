Son dakika haberi: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
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Son dakika haberi: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Son dakika haberi: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar, yeşilin farklı tonları, kuşlar ve derelerin sesleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar, yeşilin farklı tonları, kuşlar ve derelerin sesleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tekirdağ-Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, yürüyüş parkurları, çağlayan dereleri ve doğal güzellikleriyle insana ayrı bir keyif veriyor.

İlkbaharda yeşilin farklı tonlarıyla renklenen doğa, derelerin şırıltısı, kuş sesleri ve orman içinde açan çiçeklerle adeta renk cümbüşü yaşatıyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunları hem orman içerisindeki Yeniköy ve Uçmakdere mahallelerini geziyor, hem de bu görsel şöleni fotoğraflıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Ganos Dağı eteklerinde her mevsim farklı güzellikleri görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ormandaki dereler ve kuşların yankılanan sesinin insana farklı bir huzur verdiğini belirten Hacıoğlu, "Ormanlarda yeşilin farklı tonları ve kuş sesleri insanı enerji veriyor. İnsanlar burada pozitif enerjiyle dolup gidiyor. Fotoğraf tutkunları da bu güzellikleri ölümsüzleştirerek kadrajlarına yansıtıyor. Ayrıca ziyaretçiler Ganoslar parkurunda yürüyüş yapma imkanı buluyor. Herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerekiyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen herkesi ilimize bekliyoruz." dedi.

Son dakika haberi: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Son dakika haberi: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor - Haberler
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