Son dakika haberi: Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo ve Başkan Yardımcısı Bawumia, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Son dakika haberi: Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo ve Başkan Yardımcısı Bawumia, Kovid-19 aşısı yaptırdı

01.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:57
Son dakika haberi: Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo ve Başkan Yardımcısı Bawumia, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Son dakika gelişmesine göre Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ve Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawumia'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapıldı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ve Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawumia'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Akuffo-Addo ve Başkan Yardımcısı Bawumia'ın yanı sıra ailelerine de canlı yayında COVAX tarafından teslim edilen AstraZeneca-Oxford aşısı uygulandı.

Akuffo-Addo, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, ülkede yarından itibaren Kovid-19 aşı kampanyası başlatılacağını belirtti.

Akuffo-Addo, "AstraZeneca aşısı, şu ana kadar (Gana) Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından onaylanmış ve kullanım için güvenli olduğu beyan edilmiş iki aşıdan biridir." dedi.

Salgının başından bu yana 84 bin 23 kişi virüse yakalandı

Gana, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX tarafından dağıtılan Kovid-19 aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Ülke, bu program kapsamında 24 Şubat'ta Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen 600 bin doz AstraZeneca-Oxford aşısı teslim almıştı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 84 bin 23 kişi virüse yakalandı, bunlardan 77 bin 972'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 607 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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