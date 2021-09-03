Son dakika haberi! Gana'da seller 12 can aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Gana'da seller 12 can aldı

Son dakika haberi! Gana'da seller 12 can aldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 12 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kuzeydoğu Koordinatörü John Kwaku Alhassan, Nalerigu bölgesinde son günlerde devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Alhassan, sellerde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu kaydetti.

Bölgede sel dolayısıyla yaklaşık bin 800 kişinin evsiz kaldığını aktaran Alhassan, yaklaşık iki bin dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü söyledi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Emine Erdoğan Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Ali Öztürk Mesut Özil Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Gana'da seller 12 can aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 01:15:36. #1.14#

title