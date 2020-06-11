Son dakika haberi... Gana'da sel 5 can aldı
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Son dakika haberi... Gana'da sel 5 can aldı

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi... Gana'da sel 5 can aldı
11.06.2020 02:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 02:42

Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Akra'da iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Selde 5 kişi hayatını kaybederken, birçok kişiden haber alınamıyor.

Yüzlerce ev ve araçların sular altında kaldığı selde, yollar ve köprüler hasar gördü.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Basın Sözcüsü George Ayisi, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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