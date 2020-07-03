Son dakika haberi! Gana'da karantina önlemlerine uymayan bakan yardımcısı tepkiler üzerine istifa etti
Son dakika güncel haberine göre Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen gerekli tedbirleri almadığı ortaya çıkan Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Carlos Kingsley Ahenkorah, halktan ve siyasilerden gelen tepkilerin ardından istifa etti.
03.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:58
Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen gerekli tedbirleri almadığı ortaya çıkan Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Carlos Kingsley Ahenkorah, halktan ve siyasilerden gelen tepkilerin ardından istifa etti.
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Ahenkorah'ın, yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen karantina önlemlerini ihlal ettiği için istifa ettiğini belirtti.
Akufo-Addo, Ahenkorah'ın virüse yakalandıktan sonra seçim kayıt merkezini de ziyaret ettiğini kaydetti.
Gana'da şu ana kadar 18 bin 134 Kovid-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA