Son dakika haberi... Gambiya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişi öldü
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Son dakika haberi... Gambiya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişi öldü

Son dakika haberi... Gambiya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın kuzey ve batı bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın kuzey ve batı bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Direktörü Sanna Dahaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına meydana geldiğini belirtti.

Dahaba, afette 10 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydederek fırtına nedeniyle 4 bin 500'den fazla kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Adama Barrow, eylem planı belirlenmesi ve hasarın tespiti için acil toplantı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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