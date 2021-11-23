Son dakika haberi | Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'dan adil seçim sözü

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ülkesinde 27 yıl aradan sonra, sürgünde yaşayan eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh olmadan düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin adil koşullarda gerçekleştirileceği sözünü verdi.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, Barrow, Gambiya'daki seçimler için İngiliz Milletler Topluluğu Gözlemci Misyonu'nu kabul etti.

Barrow, yaptığı açıklamada, ülkede 4 Aralık'ta düzenlenecek seçimin barış içinde ve adil koşullarda yapılacağını belirtti.

Seçimi kaybetmesi durumunda iktidarı barışçıl bir şekilde devredeceğini vurgulayan Barrow, "Ben bir demokratım. Seçimde kararı Gambiya halkı veriyor ve halk, neye karar verirse versin buna saygı duyacağım." dedi.

Barrow ayrıca, seçim kuruluna, seçim sürecinde adil ve tarafız davranmalarını çağrısında buldu.

Gambiya'da 4 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerde Barrow, 5 farklı adayla yarışacak.

Ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki Cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta, yakında ülkeye döneceğini duyurmuştu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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