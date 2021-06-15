Son dakika haberi... Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi... Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sarı-kırmızılı futbol takımının sabah gerçekleştirdiği antrenmanla ilgili açıklamasında 35 yaşındaki golcü futbolcunun geçen hafta yapılan Kovid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi. Sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Falcao'nun bu nedenle sezon açılışına katılmadığı ve idmanlarda yer almadığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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