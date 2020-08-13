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Son dakika haberi... Galatasaray Voleybol Şubesi'nde transfer çalışmaları

Son dakika gelişmesine göre Galatasaray Kulübü Voleybol Şubesi'nde yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi... Galatasaray Voleybol Şubesi'nde transfer çalışmaları
13.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:40

Galatasaray Kulübü Voleybol Şubesi'nde yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, erkek voleybol takımı kaptanı Selçuk Keskin ile 1, genç libero Onurcan Çakır ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray, genç smaçör Batuhan Avcı ile tecrübeli pasör Murat Yenipazar'ı da ikişer yıllığına kadrosuna kattı.

Kadın voleybol takımında ise tecrübeli pasör Nilay Karaağaç'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzatan sarı-kırmızılılar, orta oyuncular Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu'nu birer yıllığına transfer etti.

Yeni transferlerin görüşleri

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna yeni kattığı voleybolcular, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Geride kalan sezonda Arhavi Voleybol'da oynayan 27 yaşındaki Murat Yenipazar, Galatasaray'a şampiyonluk hedefiyle geldiğini aktararak, "Bu sene biz elimizden geleni tekrardan yapacağız, mücadelemizi ortaya koyacağız. Taraftarlarımızdan kesinlikle destek bekliyorum. Herkes elinden geleni ortaya koyacak. Taraftarla birlikte yürüyeceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasını terleten 20 yaşındaki Batuhan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Benim bir numaralı tercihim her zaman Galatasaray'dı. Gelmek istiyordum. Diğer oynadığım takımlar da bana bu süreçte basamak olarak yardımcı oldu. Oralarda tecrübe kazandım. Şimdi Galatasaray'dayım. Burada olmaktan, burada oynamaktan dolayı mutluyum. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Taraftarımız önünde oynamak çok güzel bir duygu. Taraftar her zaman artı bir avantaj oluyor. Onların desteğiyle inşallah bu sene şampiyon olacağız."

Geçen sezonu Eczacıbaşı VitrA'da geçiren 33 yaşındaki Ergül Eroğlu, Galatasaray'a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Daha önce de burada çok keyif alarak geçirdiğim sezonlar var. Bu sene de onların peşindeyiz. Yine güzel bir voleybol izletmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Son olarak Aydın Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki Hazal Selin Arifoğlu ise sarı-kırmızılı kulübe transferiyle ilgili, "Böyle büyük bir camiaya gelmek benim için büyük bir gurur ve onur. Bu camiadaki insanlarla, taraftarımızla tanışacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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