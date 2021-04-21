Son dakika haberi! Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti

Son dakika spor haberi... Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı son olarak Yeşilyurt'ta oynayan Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı son olarak Yeşilyurt'ta oynayan Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen Bihter Dumanoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever