Son dakika haberi! Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, smaçör Lukas Divis'i transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Lukas Divis'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 35 yaş ve 2,01 metre boyundaki Slovak asıllı Rus smaçör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Son olarak Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor'da forma giyen Divis, öncesinde Vlejbal Brno (2003-2006), VfB Friedrichshafen (2006-2009), Fenerbahçe (2009-2010), Jastrzebski Weigel (2010-2011), Lokomotiv Novosibirsk (2011-2018), Zenit (2018-2020) ve Dynamo-Lo (2020-2021) takımlarında oynadı.

Divis, Slovakya ve Rusya milli takımlarında da forma giydi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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