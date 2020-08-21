Son dakika haberi | Galatasaray Doğa Sigorta'da bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
21.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:21
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi.
Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
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Kaynak: AA