Son dakika haberi | Galatasaray Doğa Sigorta'da bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi. Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi. Kaynak: AA