Türker Arslan hayatını kaybetti
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Türker Arslan hayatını kaybetti

Türker Arslan hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan hayatını kaybetti.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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