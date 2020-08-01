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Son dakika haberi... Galatasaray'dan ayrılan Maicon, sarı-kırmızılı ekibe veda etti

Son dakika haberine göre Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Son dakika haberi... Galatasaray'dan ayrılan Maicon, sarı-kırmızılı ekibe veda etti
01.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:33

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Maicon, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı. Sizleri çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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