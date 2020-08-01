Son dakika haberi... Galatasaray'dan ayrılan Maicon, sarı-kırmızılı ekibe veda etti Son dakika haberine göre Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Maicon, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı. Sizleri çok seviyorum." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA