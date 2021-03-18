Son dakika haber: Galatasaray'dan ada açıklaması

Galatasaray, Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açılan tahliye davasında mahkemenin işletmecinin adadan tahliyesine karar verdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı