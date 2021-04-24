Son dakika haberi | Galatasaray'da koronavirüs karantinası sona eren Mustafa Muhammed, Antalya kampına katıldı

Son dakika haber: Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi dolan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Antalya kampına dahil edildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi dolan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Antalya kampına dahil edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üçüncü testi de negatif çıkan oyuncumuz Mustafa Muhammed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay