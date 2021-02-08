Son dakika haberi... Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç futbolcunun karantina süresi tamamlandı.

Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay