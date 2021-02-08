Son dakika haberi! Galatasaray'da 1 futbolcunun kovid testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi! Galatasaray'da 1 futbolcunun kovid testi pozitif çıktı

08.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:05
Son dakika haberi! Galatasaray'da 1 futbolcunun kovid testi pozitif çıktı

Son dakika haberlerine göre Galatasaray, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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