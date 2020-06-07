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Son dakika haberi... Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika haberi... Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
07.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:19

Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ayak tenisi, koşu ve bireysel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 9 Haziran Salı günü çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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