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Son dakika haberi! Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam etti

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Son dakika haberi! Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam etti
07.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:00

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar yarın izin yapacak, çalışmalarına salı günü devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman gruplar halinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Yarın izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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