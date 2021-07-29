Galatasaray, Berkan Kutlu'yu transfer etti
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Galatasaray, Berkan Kutlu'yu transfer etti

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Alanyaspor'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu'yu transfer etti.

Galatasaray, Alanyaspor'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu'yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Berkan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

1998 yılında İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, futbolculuk kariyerine bu ülkede Monthey altyapısında başladı. Burada 41 maça çıkan ve 9 gollük performans ortaya koyan Kutlu, 2018 yılında Sion altyapısına transfer edildi. Sion'da alt yaş kategorilerindeki takımlarda 81 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalandırdı. Sion'da A takımda ise iki kez forma şansı bularak Türkiye serüvenine başladı.

Başarılı futbolcu, 2020-2021 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. Alanya'da geçirdiği bir sezon içerisinde gösterdiği iyi performansla dikkat çeken oyuncu, Süper Lig'de 38 maça çıktı ve 3 kez golle buluştu.

Berkan, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da üç kez sahaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berkan Kutlu Galatasaray'da
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