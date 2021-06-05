G7 ülkelerinden çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulama kararı
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G7 ülkelerinden çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulama kararı

G7 ülkelerinden çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulama kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

G7 grubu İngiltere'nin başkenti Londra'daki zirvede, çok uluslu şirketlere en az yüzde 17 oranında vergi uygulanması yönünde anlaştı.

G7 grubu İngiltere'nin başkenti Londra'daki zirvede, çok uluslu şirketlere en az yüzde 17 oranında vergi uygulanması yönünde anlaştı.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini oluşturan ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Japonya'nın Maliye Bakanları, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulanması yönünde karar alındı. 2 gün süren toplantıya başkanlık eden İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, "Yıllarca süren tartışmalardan sonra G7 maliye bakanları, küresel vergi sistemini küresel dijital çağa uygun hale getirilmesi konusunda reform yapmak için tarihi bir anlaşmaya vardı" ifadelerini kullandı. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ise, "Şirketler artık karlarını düşük vergili ülkelerde rezerve ederek vergi yükümlülüklerinden kaçabilecek bir konumda olmayacaklar" dedi.

Söz konusu anlaşma, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Temmuz ayında Venedik'te yapacağı toplantıda ayrıntılı olarak tartışılacak. Avrupa Birliğinin (AB) ekonomiden sorumlu yetkilisi Paolo Gentiloni, anlaşmayı "vergi reformu konusunda benzeri görülmemiş bir küresel anlaşma" olarak nitelendirerek AB'nin Venedik'te "bunun gerçekleşmesine aktif olarak katkıda bulunacağına" dair söz verdi.

Yeni kararla söz konusu şirketlerin, merkezlerinin bulunduğu yere göre değil, iş yaptıkları yere göre vergilendirilmesi hedefleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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