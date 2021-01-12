Son dakika haberi | FutureCommerce360 Konferansı

Bir son dakika haberine göre Facebook Türkiye E-Ticaret Bölüm Başkanı Gül Yüksel Akkaya, "WhatsApp'ın sosyal ticaret özellikleri çok fazla artacak önümüzdeki yıl. Hem dünyada artacak hem de oradan Türkiye'ye de gelen ürünler olacak.

Facebook Türkiye E-Ticaret Bölüm Başkanı Gül Yüksel Akkaya, "WhatsApp'ın sosyal ticaret özellikleri çok fazla artacak önümüzdeki yıl. Hem dünyada artacak hem de oradan Türkiye'ye de gelen ürünler olacak. Şu an WhatsApp'ta her ay 40 milyondan fazla kişi bir işletmeye ait kataloğu görüyor WhatsApp Business uygulamasında." dedi.

Alkaş tarafından düzenlenen, perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarının bir araya geldiği FutureCommerce360 Konferansı kapsamında, "E-ticaretin Yükselen Trendi: Sosyal Ticaret" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Akkaya, e-ticaret açısından ikinci önemli ürünleri olan WhatsApp'taki diyalog ticaretinde artış beklendiğini kaydederek, "WhatsApp'ın sosyal ticaret özellikleri çok fazla artacak önümüzdeki yıl. Hem dünyada artacak hem de oradan Türkiye'ye de gelen ürünler olacak. Şu an WhatsApp'ta her ay 40 milyondan fazla kişi bir işletmeye ait kataloğu görüyor WhatsApp Business uygulamasında." değerlendirmesini yaptı.

WhatsApp'ın ticari uygulamalarına değinen Akkaya, "İşletmeler için şuan iki uygulama var birisi WhatsApp Business uygulaması diğeri WhatsApp API küçük işletmeler için. Önümüzdeki dönemde hem mağazanın 'shop'a geldiğini göreceksiniz hem de çeşitli sosyal ticaret özelliklerinin buralara geldiğini göreceğiz." dedi.

E-ticarete yönelen tüketici davranışlarında salgın öncesine dönme eğilimi görünmediğini belirten Akkaya, "Türkiye içindeki deneyimi iyileştirmek için çok fazla çalışıyoruz. Burada ortaklıklar yapıyoruz. Türkiye'nin özelliğini düşünürsek 'market-face'lerimizle ortaklıklar yaparak mağazaları daha yaygın hale getirmeyi düşünüyoruz." yorumunda bulundu.

Akkaya, sanal gerçeklik konusunda da yenilik ve değişiklikler yapacaklarını belirterek, "Bunu genelde uzun vadeli konuşuyoruz ama hayatımızın bir kısmına geçmiş durumda. Şu an yüz için yapıyoruz. Kıyafet, ev gibi çeşitli alanlarda uygulamalar olacağını tahmin ediyorum. Bir de yemek siparişi var dünyada, Türkiye'de henüz yok. Aslında küçük bir restoranın aracılar vasıtasıyla tıklanınca hemen sipariş alabileceği bir ürünümüz var bunu da Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu