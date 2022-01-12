Son dakika haberi! Futbolda ara transfer dönemi başladı
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Son dakika haber... Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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