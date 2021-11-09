Son dakika haberi... Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynanan İnegöl Mobilyaspor- Gürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasındaki Kavga amatör kameraya yansıdı.

Oynanan karşılaşmayı hakemler Metin Hacıoğlu, Celal Taşçı ve Cengizhan Bayram yönetti. Maçta 3 kırmızı kartın çıktığı gergin bir ortamda oynandı.

Maçın hemen başında 11. dakikada konuk Kazıklıspor Furkan Uğur ile 1-0 öne geçti. 34. Dakikada Çağatay Caneki'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mobilyaspor 35. Dakikada Samet Aslan ile beraberliği yakaladı 1-1. Mobilyasporun beraberliği fazla sürmedi. Kazıklıspor adına ilk golü atan Furkan Uğur takımını 38. Dakikada 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan galibiyet için yüklenen Mobilyaspora Kazıklıspor kontra ataklar ile karşılık verdi ve 49 -66. Dakikalarda Sedat Sarıoğlu ile 2 gol bularak skoru 1-4 e getirdi.

Mobilyaspordan takım kaptanı Alican Karaağaç rakibine müdahalesi sonucu direk kırmızı kart ile oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

90+3 dakikada oyundan çıkan Burak Işıklar kulübeden saha içinde girerek rakip takımın oyuncusu Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı kramponla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan futbolcu Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Tansiyonu yüksek maçı deplasmanda 4-1 kazanarak Kazıklıspor önemli bir 3 puan aldı.